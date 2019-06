Renovierung 25. Juni 2019 10:21; Akt: 25.06.2019 11:14 Print

Briten blechen für Meghans Haus 2,7 Mio. €

Die Briten sind not amused: Die Sanierung von Frogmore Cottage, in welchem Prinz Harry und Meghan wohnen, soll mit Steuergeldern in der Höhe von 2,7 Millionen € finanziert worden sein.