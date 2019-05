Bootsunglück auf Donau: 7 Tote, 19 Personen vermisst

Nach dem Schiffsunglück in Budapest mit mindestens sieben Toten suchen die Einsatzkräfte mit Booten immer noch nach Vermissten - "Heute.at" berichtete.

19 Personen werden im kalten Wasser immer noch vermisst. Laut Angaben der südkoreranischen Behörden haben die Touristen aus Südkorea keine Schwimmwesten getragen.

Entschuldigung des Reiseveranstalters

Der südkoreanische Reiseveranstalter Verygoodtour entschuldigte sich für das Unglück. Das Unternehmen werde alles tun, um den Opfern und deren Familien zu helfen, sagte der Leiter des Kundenservice, Lee Sang Moo, im südkoreanischen Fernsehen.

Die südkoreanische Regierung will die Suche nach den vermissten Passagieren aus dem Land unterstützen. Das südkoreanische Aussenministerium kündigte am Donnerstag an, eine "schnelle Einsatzgruppe" mit 18 Beamten und Rettungskräften an den Unglücksort nach Budapest zu schicken.

Präsident Moon Jae-in ordnete an, einen Krisenstab einzusetzen und zusammen mit den ungarischen Behörden "alle verfügbaren Mittel" zur Rettung der Vermissten zu ergreifen.

Kollision

Das Ausflugsschiff Hableany (Nixe) war auf der Höhe des Parlamentsgebäudes mit einem anderen Schiff zusammengestossen. Anschließend kenterte es und ging unter. Das Schiff wurde Medienberichten zufolge nach mehreren Stunden nahe der Margaretenbrücke gefunden. Der Zugang zur Donau wurde durch die Behörden gesperrt.

Die Ursache des Zusammenstoßes mit dem anderen, größeren Schiff war zunächst unklar. Das 27 Meter lange, für 60 Passagiere ausgelegte Unglücksschiff gehört dem Budapester Schifffahrtsunternehmen Panorama Deck. Ein Sprecher der Firma teilte am späten Mittwochabend mit: "Es werden alle Ressourcen mobilisiert, um Menschenleben zu retten."

