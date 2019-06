Schon 180.000 Euro für verhaftete Kapitänin

"Leben retten ist kein Verbrechen", unter diesem Motto haben die TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf und Jan Böhmermann zu Spenden für Carola Rackete aufgerufen. Die 31-jährige Deutsche wurde in der Nacht auf Samstag in Lampedusa festgenommen, nachdem sie mit dem Schiff Sea Watch 3 und 40 aus Seenot geretteten Flüchtlingen dort angelegt hatte. Ihr war wochenlang die Einfahrt in italienische Häfen verweigert worden.

Wie berichtet zeigte sich binnen weniger Stunden eine Welle der Solidaridät in sozialen Netzwerken. Am Sonntagmorgen wurden bereits mehr als 178.000 Euro für die inhaftierte Seenotretterin gesammelt.



Mit diesem Video riefen die Satiriker zu Spenden auf.

Bis zu 15 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft Sizilien hat unterdessen Ermittlungen gegen Rackete wegen des Verdachts auf Unterstützung von Menschenhändlern eingeleitet. Der Deutschen drohen im für sie schlimmsten Fall 10 bis 15 Jahre Haft. Sie wurde bis auf weiteres unter Hausarrest gestellt. Die 40 Migranten wurden in ein Flüchtlingslager gebracht.

Kapitänin von Flüchtlings-Schiff festgenommen

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pic)