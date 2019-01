Fünf Tote 25. Januar 2019 18:38; Akt: 25.01.2019 18:50 Print

Flugzeug über den Alpen mit Helikopter kollidiert

In den italienischen Alpen ist es am Freitag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Kleinflugzeug kollidiert in der Flug mit einem Helikopter.