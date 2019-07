ICE-Tat: Verdächtiger lebt seit 2006 in der Schweiz

Eine schreckliche Tragödie hat sich am Montag am Hauptbahnhof in Frankfurt ereignet. Ein achtjähriger Bub und seine Mutter wurden von einem Mann auf die Gleise gestoßen. Das Kind wurde überrollt und erlitt tödliche Verletzungen.

Die Mutter schaffte es in letzter Sekunde sich in einen schmalen Zwischenraum zwischen den Gleisen zu rollen. Ihren Sohn zu retten, war ihr aber nicht mehr möglich.

Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren und sucht nach Zeugen. Der 40-jährige Mann konnte noch am Bahnhof von Passanten überwältigt werden.

Wie jetzt bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Informationen zum mutmaßlichen Täter gegenüber der "Hessenschau" bekanntgegeben: Es handelt sich um einen 40-Jährigen mit eritreischer Staatsbürgerschaft. Er lebt seit 2006 in der Schweiz und habe sich bisher noch nicht zur Tat geäußert.

Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft war der Mann der Polizei nicht bekannt. Die Mutter des Achtjährigen wird derzeit notfallmedizinisch in einem Spital versorgt. Sie solle laut einem Polizeisprecher so bald wie möglich befragt werden.

Die Mutter und der getötete Sohn stammen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt aus dem Hochtaunuskreis (Darmstadt).

Seehofer unterbricht Urlaub

Die Leiche des getöteten Buben konnte erst am Abend geborgen werden, wie "ZDFheute" berichtet. Mittlerweile sind alle Gleise wieder freigegeben worden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unterbricht wegen des Vorfalls seinen Urlaub. "Angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit" wolle er die Chefs der Sicherheitsbehörden treffen, erklärte der Minister in einer Aussendung: "Der Täter wird für die Tat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu Verantwortung gezogen werden."





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red/20 Minuten)