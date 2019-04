In dieser Stadt darf nirgends geraucht werden

Die niederländische Studentenstadt Groningen möchte die erste rauchfreie Stadt im Königreich – besser gesagt wohl die erste Stadt überhaupt auf der Welt – werden, in der das Qualmen ganz verboten werden könnte. Dies hat der Groninger Stadtrat mehrheitlich beschlossen, wie die Zeitung "Hannoversche Allgemeine" schreibt.

Damit schlägt die Metropole einen Weg ein, der die Lebenswelt ihrer rund 231.000 Einwohner massiv verändern könnte. Wie die Zeitung weiter vermeldet, stehen nicht nur die Politiker hinter der Idee, auch 26 städtische Organisationen haben auf ihren Grundstücken mittlerweile ein Rauchverbot erlassen. Darunter die Krankenhäuser, die beiden Universitäten, öffentliche Gebäude und Schulen. Auch in Parkanlagen, auf Kinderspielplätzen und auf den Terrassen vieler Restaurants ist die Zigarette mittlerweile ein Tabu.

"Wenn man nicht rauchen darf, dann tut man das auch nicht"

"Ich finde es gut, dass die ganze Stadt Groningen rauchfrei werden soll. Wenn man nicht rauchen darf, dann tut man das auch nicht", sagt der 21-jährige Student Hans Jan Rispens der Zeitung "NRC Handelsblad".

Für den Suchtmediziner Robert van de Graaf, der Groningen völlig rauchfrei machen möchte, stehen die Kleinsten im Vordergrund. Seine Idee: Wenn Kinder in einer rauchfreien Stadt aufwachsen, fangen sie nicht an zu rauchen. "Vor allem Kinder müssen vor dem Rauchen geschützt werden", so van de Graaf. "Wenn man Menschen rauchen sieht, dann animiert das zum Rauchen."

Für eine rauchfreie Generation

Mit seiner Initiative will van de Graaf aber niemanden bestrafen, Strafen sollen nämlich nicht ausgesprochen werden. Die Menschen sollten von sich aus aufhören – und so soll allmählich eine "rauchfreie Generation" entstehen.

