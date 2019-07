18-Jährige vergewaltigt – Zwei Verdächtige in U-Haft

Wie berichtet wurden am Donnerstag drei deutsche Urlauber kurz vor ihrer Heimreise am Flughafen von Palma festgenommen. Ein weiterer Verdächtiger wurde am Freitag gefasst. Die Männer sollen an der Vergewaltigung einer 18-jährigen deutschen Touristin beteiligt gewesen sein.

Die Verdächtigen – allesamt Deutsche mit türkischen Wurzeln – kamen am Samstag vor den Haftrichter und wurden am Abend verhört. Zwei Männer wurden daraufhin wieder freigelassen und die anderen beiden in Untersuchungshaft gesteckt.

Die Verdächtigen sollen laut "Bild" 19, 21 und 23 Jahre alt sein (Anm.: das Alter von einem der Männer ist unbekannt). Die Gruppe beteuert dem Bericht zufolge ihre Unschuld. Die genaue Herkunft der Tatverdächtigen ist noch unklar. Berichte, wonach die Touristen aus Hessen stammen, wurden bisweilen nicht bestätigt.

Die Tat geschah in der Nacht auf Donnerstag in einem Hotelzimmer des "Club Cala Ratjada". Die 18-Jährige soll von den Männern dorthin gelockt und dann vergewaltigt worden sein. Eine forensische Untersuchung am Opfer bestätigte eine Vergewaltigung.

Bis zu 15 Jahre Gefängnis

Die Untersuchungshaft kann nach spanischem Recht zwei Jahre dauern und nur einmal auf vier Jahre verlängert werden. Im Falle einer Verurteilung drohen den Männern bis zu 15 Jahre Haft. Spanische Medien berichten, dass neben den vier Verdächtigen etwa zehn Zeugen verhört worden sind, um den Tathergang zu klären.

(ek)