ICE-Anschlag: Drahtseil über Gleise gespannt

Auf der ICE-Strecke von Nürnberg in Richtung München ist es dem bayerischen Landeskriminalamt zufolge vor drei Wochen zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Unbekannte haben am 7. Oktober ein Stahlseil über die Gleise gespannt und Holzkeile auf die Schienen montiert. Ermittler fanden ein Drohschreiben in arabischer Sprache sowie ein Graffito an einem Brückenpfeiler.

Zugführer hörte verdächtiges Geräusch

Während der Fahrt am 7. Oktober hatte der Zugführer ein verdächtiges Geräusch bemerkt, am Endbahnhof in München Schäden am ICE entdeckt, erklärte das LKA am Montag.

Die Rede war “lediglich” von einem gefährlichen Eingriff in den Zugverkehr. Das Drohschreiben sei allgemein gehalten, ohne auf ein konkretes Ereignis hinzuweisen. “Wir nehmen es trotzdem sehr ernst”, sagte der Sprecher.

