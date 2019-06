Anti-Migranten-Politik 30. Juni 2019 13:08; Akt: 30.06.2019 16:05 Print

Italiens Grenzmauer soll 243 Kilometer lang werden

Italien will eine 243 Kilometer lange Mauer an der Grenze zu Slowenien errichten. "Wir machen die Ost-Grenze dicht", kündigt Innenminister Salvini an.