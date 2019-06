Magier verschwindet spurlos bei Zaubertrick

Per Kran ließ sich Stuntkünstler Jadugar Mandrake, er heißt mit bürgerlichem Namen Chanchal Lahiri, im Fluss Ganges versenken, seine gesamte Familie, die Presse und hunderte Schaulustige sahen bei dem Spektakel zu. Kurz vor seinem Stunt sagte Madrake noch: "Wenn ich mich befreien kann, wird es magisch, wenn nicht, wird es tragisch".

Magier gilt seit seinem Stunt als vermisst

Mandrake wollte im Ganges einen neuen Entfesslungstrick vorführen, doch unter Wasser durfte bei Trick etwas schief gegangen sein, denn Mandrake tauchte nicht mehr auf. Der Mann gilt seither als vermisst.



Ein Video aus 2013 zeigt Mandrake bei einem seiner Tricks.

Der Zauberkünstler hatte in der Vergangenheit schon ähnliche Stunts durchgeführt: Er ließ sich in einer kugelsicheren Glaskiste versenken, die mit Ketten und Schlössern gesichert war und von der Howrah-Brücke runtergelassen wurde. "Ich kam innerhalb von 29 Sekunden wieder heraus", so Mandrake nach seinem Stunt …

