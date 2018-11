Wird ein Homosexueller erstmals Gouverneur?

Bereits mit seiner Wahl zum Kongressabgeordneten schrieb er in dieser Hinsicht Geschichte: Jared Polis liegt laut derzeitigen Prognosen im Rennen umd den Gouverneursposten in Colorado mit 51,5 Prozent der Stimmen weit vorne. Sein Kontrahent, Republikaner Walker Stableton hält derzeit bei 45,1 Prozent der Wählerstimmen.

BREAKING: Colorado just elected the country’s first openly gay governor, Democratic Rep. Jared Polis. pic.twitter.com/n6XD6kTwkz