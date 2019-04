Libyen: General Haftar marschiert auf Tripolis

In wenigen Tagen findet eine UNO-Friedenskonferenz statt - in Libyen ist indes kein Frieden spürbar. Der einflussreiche General Khalifa Belqasim Haftar befahl seinen Truppen am Donnerstag den Vormarsch auf die Hauptstadt Tripolis.

"Kommen Rufen unserer Angehörigen nach"

In Tripolis sitzt die international anerkannte Regierung. Der General will die Stadt von genau dieser "befreien". In einer Audiobotschaft sagt er: "Heute vollenden wir (...) unseren siegreichen Marsch, den Marsch des Kampfes."

In den vergangenen Monaten waren seine Truppen von Osten bis an die Grenze zu Algerien im Westen Libyens vorgerückt. Unterstüzung erhält Haftar dabei von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Ägypten.

UNO besorgt

Antonio Guterres, UNO-Generalsekretär, ist angesichts der Situation besorgt. Ihm zufolge gebe es für diesen Konflikt keine militärische Lösung. "Nur ein innerlibyscher Dialog kann die libyschen Probleme lösen", schrieb er auf Twitter.

