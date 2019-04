Libyen: Neue Einheiten an Front verlegt

Bereits seit drei Wochen halten die Angriffe der Rebellen auf die libysche Hauptstadt Tripolis an. Ein Sprecher der Libyschen Nationalarmee (LNA) des Generals Khalifa Haftar gab am Montag bekannt, dass die Offensive in den nächsten Tagen wieder verstärkt werden soll.

Dazu würden neue Reserveeinheiten an die Front verlegt. Berichte, die behaupteten, dass sich die Rebellen zuletzt etwas zurückziehen müssen, bestritt der Sprecher.

Etliche Todesopfer, zahlreiche Verletzte

Seit Beginn der Kämpfe wurden mehr als 250 Menschen getötet und mindestens 1.225 weitere verletzt, informiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Seit dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist der ölreiche Wüstenstaat in rivalisierende Lager gespalten.

