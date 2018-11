Trump vs. Macron: Alle Knuddel-Fights bis jetzt

Wie kann man das öffentliche Verhältnis von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump wohl am besten beschreiben? Grimmige Zuneigung? Macho-Knuddeln? Liebes-Quetschen?

Immer wenn die beiden mächtigen Präsidenten aufeinander treffen, überschütten sie sich gegenseitig mit vermeintlicher Zuneigung, die in Wahrheit vor geradezu kindischen Dominanz-Gesten nur so strotzt. "Wer einen anderen berührt, zeigt nonverbal: Ich habe Macht über dich", erklärte es ein Experte einmal in einem BBC-Interview.

Im französischen Präsidenten scheint sogar Grabsch-und-Knuddel-Champion Trump seinen Meister gefunden zu haben. Seit ihrem ersten Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr liefern sich die beiden Präsidenten Macho-Wettbewerbe.

1. Match: Nato-Gipfel Mai 2017

Beim ersten Treffen der beiden Präsidenten ist Macron gerade frisch ins Amt gewählt worden. Trump, der damals ein halbes Jahr im Amt war, gratuliert zum Wahlsieg.



Dann kommt der Handschlag: Beide drücken so fest zu, dass ihre Knöchel weiß hervortreten. Beide zerren sichtlich angestrengt an der Hand des anderen, die Blicke treffen sich grimmig grinsend. Macron scheint vorbereitet und will Trump gar nicht mehr loslassen: Trump will nach 4 Sekunden erstmals loslassen, doch Macron hält den US-Präsidenten noch eine ganze Sekunde lang "gefangen" - es scheint wie eine Ewigkeit. Ein klares 1:0 für Macron.

2. Match: Nato-Gipfel, Teil 2

Nachdem Trump sich zuvor in einer kindischen Geste in die vorderste Reihe der Nato-Regierungschefs gedrängt hat, legt Macron nach.



Er spaziert auf die Nato-Regierungschefs zu, scheint zunächst Kurs auf Donald Trump zu nehmen, biegt dann aber im letzten Moment nach rechts ab, um die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als erste zu begrüßen. Erst nach zwei weiteren Händeschüttlern kommt er zu Trump. Frankreichs Präsident baut seine Führung auf 2:0 für Macron aus.

Doch Trump legt nach: Als er Macron endlich zu fassen kriegt, reißt er ihn regelrecht an sich. Der Franzose war nach seinem 2:0 wohl etwas zu selbstsicher und auf den Konter nicht vorbereitet. Er tätschelt Trumps Hand etwas unbeholfen. Erst nach einem weiteren Rüttler lässt Trump ihn los. Macron greift nochmal an Trumps Arm, doch dessen breites Lächeln beweist: Der US-Amerikaner hat aufgeholt und auf 2:1 verkürzt.

3. Match: Frankreich-Besuch Juli 2017

Die Trumps sind zum ersten Mal auf Staatsbesuch in Frankreich. Es ist Jahrestag des Sturms auf die Bastille. Klarer Heimvorteil für Macron, möchte man meinen. Der US-Präsident hat sich diesmal aber vorbereitet. Der Handschlag ist zunächst ausgeglichen, keiner siegt über den anderen.



Dann legt Trump los: Weil er Macron nicht so leicht besiegen kann, spielt er das Match sozusagen über die Bande: Er greift Frankreichs First Lady Brigitte Macron und zerrt sie an sich. Danach macht er ihr das Kompliment "Sie sind sehr gut in Schuss." Nonverbal heißt das: "Ich beanspruche deine Frau, Emmanuel." Als Macron langsam zu Trump hinüberschreitet, klopft ihm dieser väterlich auf die Schulter. Damit hat Trump aufgeholt, es steht 2:2.

4. Match: Frankreich-Besuch, Teil 2

Bei den Feierlichkeiten auf den Champs-Elysees kommt es zu einer wahren Titanenschlacht im Händedruck-Duell. Ganze 25 Sekunden lang schütteln und Rütteln Macron und Trump sich gegenseitig die Hände, während sie nebeneinander hergehen.



Einmal gelingt es Trump, seinen Amtskollegen kurz aus der Balance zu bringen: Vorteil Trump. Als der Handschlag nicht enden will, holt Trump demonstrativ noch Brigitte Macron dazu und küsst sie auf die Wange. Die Botschaft: "Ihr schafft mich nicht mal zu zweit." Macron muss die Niederlage eingestehen. Trump geht erstmals mit 2:3 in Führung.

5. Match: US-Besuch im April 2018

Kampfeslustig stürzt sich Macron in seinen Staatsbesuch in den USA. Auch Trump wappnet sich. Die Begrüßungen fallen dabei unentschieden aus. Die wirklichen Matches werden bei den Pressekonferenzen geschlagen, hier geht es dafür Schlag auf Schlag:



nach den ersten Reden packt Trump erstmals seine Umarmungs- und Bussi-Strategie aus und bringt Macron etwas in Verlegenheit, so dass er zu schnell zurückweicht. Trump tätschelt seine Hand. Der US-Amerikaner baut seine Führung auf 2:4 aus.

Doch Macron reagiert blitzschnell und macht sich Trumps frühere Strategie zu eigen: Er spielt über die Bande und startet sofort eine Charme-Offensive auf Melania mit Handkuss. Sie ist entzückt, Trump blickt äußerst sauer. Die Botschaft: "Ich komme bei Frauen besser an" trifft den US-Präsidenten als Frauenheld natürlich ins Herz. Macron verkürzt auf 3:4.

Am Balkon des Weißen Hauses kopiert Macron seinen Amtskollegen abermals: Er greift sich Melanias und Trumps Hände, streckt sie in die Höhe. Etwas unbeholfen wirkt es wie Metal-Hörner, aber da Brigitte Macron neben Melania steht, hat Macron zwei Hände zu greifen, Trump nur die von Macron. Diese Überzahl lässt Macron nach Punkten siegen: 4:4-Ausgleich.

Das lässt Trump nicht auf sich sitzen: Anschließend überschüttet er Macron vor Reportern mit Lob, greift sich seine Hand und zerrt ihn wie ein Schulkind hinter sich her. Macron schließt zwar schnell auf, kann dessen erneuten Teilsieg aber nicht mehr verhindern: 4:5-Führung für Trump.

Bei der anschließenden Pressekonferenz holt der US-Präsident zum nächsten Schlag aus: Er wischt Macron eine Schuppe vom Sakko-Kragen. "Er muss perfekt sein", sagt er und meint "Erst jetzt ist er durch mich perfekt" und "Er hat Schuppen". Trump baut auf 4:6 aus. Ein weiteres Händeschütteln endet trotz Krafteinsatz durch beide Beteiligten unentschieden. Im Sitzen greift Macron dann allerdings immer wieder besitzergreifend auf Trumps Knie. Bei einem erneuten Händeschütteln behält er die Oberhand, greift Trumps Unterarm und zwinkert ihm zu. 5:6 - die Aufholjagd beginnt.

Bei einer weiteren Pressekonferenz Greift sich Macron Trumps Hand, wechselt dann in einen Armdrücken-Griff und zerrt den US-Präsidenten an sich. Dieser versucht mit einem Bussi zu kontern, doch erfolglos. Er gibt auf, Macron behält seine Hand noch 3 weitere Sekunden "als Trophäe". Erneuter Ausgleich von 6:6. Trump versucht sein Glück abermals, aber Macron bleibt dominant, zerrt seinen Amtskollegen noch einmal an sich und legt ihm den Arm um die Schultern. Als sich die beiden Präsidenten umdrehen und davongehen, legt Macron Trump nochmals die Hand auf die Schultern. Klare Führung mit 7:6.

6. Match: G7-Gipfel im Juni 2018

In Macrons Augen brennt das Feuer. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz reicht er Trump die Hand. Dieser ergreift sie und findet sich in einer wahren Quetsche wieder. Betont mühelos in die Kameras der Journalisten zwinkernd drückt ihm Macron die Hand so stark, dass kurz darauf sogar ein Daumenabdruck zu sehen ist. 8:6-Führung für Macron.



7. Match: Jahrestag des Waffenstillstandes von 1918 im November 2018

Beflügelt durch seine Führung, will Macron Trump offenbar keine Zeit zum Aufholen geben. Beim gemeinsamen Posieren für Kameras quetscht der französische Präsident erneut unnachgiebig zu. Trump kapituliert. Auch hier ergreift Macron immer wieder Trumps Knie und bekräftigt somit seine Dominanz. Trump hat vorerst seinen Meister gefunden. Bisheriger Endstand: 9:6 für Macron.





(Stephan Hofer)