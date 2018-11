Macron und Trump liefern sich Händedruck-Duell

Treffen sich zwei Staatsmänner vom Format eines Donald Trump und eines Emmanuel Macron, dann ist ein politisches Kräftemessen vorprogrammiert.

Beim aktuellen Besuch von US-Präsident Trump in Paris blieb es allerdings nicht dabei: Auch physisch verlangten die beiden Spitzenpolitiker einander einiges ab. So zeigen Bilder, wie Frankreichs Präsident Macron die Hand seines Gastes beim Handshake vor der Presse regelrecht zerquetscht.

Das "Handshake Battle"

Die internationale Presse schreibt bereits von einem "Handshake Battle" – denn es ist nicht das erste Mal, dass Trump den eisernen Händedruck seines französischen Amtskollegen zu spüren bekommt.

Beim G-7-Gipfel in Kanada im vergangenen Jahr, drückte Macron Trumps Hand so fest, dass ein weißer Daumenabdruck zurückblieb. Und nach dem ersten Treffen der beiden in Brüssel schrieb die „Washington Post“: „Die beiden Männer schüttelten sechs lange Sekunden Hände. Ihre Knöchel wurden weiß, ihre Kiefer verkrampften sich und ihre Gesichter wurden angespannt. Trump griff zuerst zu, versuchte dann aber zwei Mal, loszulassen.“

Kritik an Armee-Plänen



Auch politisch verlief der Besuch von Trump in Paris alles andere als spannungsfrei. Unmittelbar vor der Landung hatte der US-Präsident seinen Gastgeber Macron auf Twitter scharf für seine Idee kritisiert, eine europäische Armee schaffen zu wollen. Der Vorschlag sei „sehr beleidigend“, schrieb Trump in seinem üblichen Twitter-Stakkato. „Vielleicht sollte Europa zuerst seinen gerechten Anteil an der Nato bezahlen."

Macron hatte vergangene Woche in einem Radiointerview gesagt, Europa müsse sich militärisch wappnen. Dabei verwies er auf mögliche Bedrohungen aus Russland und China, aber auch aus den USA.

Eigentlicher Anlass für Trumps Besuch in Paris ist die Teilnahme an Gedenkfeiern anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren.

Auch dazu äußert sich Trump auf Twitter: "Gibt es etwas Besseres, als das Ende eines Krieges zu feiern – insbesondere, wenn es einer der blutigsten und schlimmsten Kriege aller Zeiten war?"

Es geht auch harmonisch: Macron und Trump beim Gärtnern



Staatsbesuch: Trump und Macron pflanzen eine Eiche



