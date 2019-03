May will 4. Abstimmung, bei "Nein" Neuwahlen

Die britische Premierministerin Theresa May hat derzeit sicherlich die undankbarste Aufgabe in der britischen Politik. Sie muss einen im Parlament ungeliebten Deal für einen wohl inzwischen immer weniger geliebten Brexit durchboxen, sondern droht ein Hard bzw. No-Deal-Brexit. Auch im dritten Anlauf scheiterte sie am Freitag.

Nun will sie ein viertes Mal im Parlament über das ausverhandelte Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Das berichteten britische Medien am Samstag, dem Tag nach der dritten schweren Niederlage für den Deal im Parlament. May hoffe, das Abkommen nächste Woche erneut zur Abstimmung zu bringen, berichtet etwa der "Guardian".

Neuwahlen nach viertem Anlauf?

Sollte das Abkommen ein viertes Mal abgelehnt werden, will May womöglich die Reißleine ziehen und Neuwahlen ausrufen. Die Opposition fordert das schon seit Monaten. Doch die Zeit drängt immer mehr. Neuwahlen würden am Brexit-Stichtag wahrscheinlich nichts mehr ändern.

170 der 330 konservativen Parlamentsabgeordneten haben nach einem Bericht der "Sun" einen Brief an die britische Premierministerin Theresa May geschickt, in dem sie den Austritt Großbritanniens aus der EU fordern – auch wenn dies nur ohne Vertrag gehe.

"Wir wollen die EU am 12. April verlassen oder aber sehr rasch danach", zitierte das Blatt am Samstag aus dem Brief. Am Freitag hatten 277 Parteimitglieder für den Vertrag gestimmt.

(hos)