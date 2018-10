All diese Männer hat Angela Merkel abgehängt

Eine Ära geht zu Ende: Angela Merkel will nicht mehr deutsche Bundeskanzlerin sein. Spätestens nach der aktuellen Legislatur, im Jahr 2021, ist Schluss. Zu diesem Zeitpunkt wird Merkel die Geschicke Deutschlands bereits 16 Jahre lang gelenkt haben.

Als die CDU-Frau ihr Amt 2005 angetreten hatte, war das iPhone noch nicht auf dem Markt und in Österreich dominierten die Sugababes mit "Push the Button" die Charts.

Nicht nur die Trends kamen und gingen seither, sondern auch die Regierungschefs anderer Länder.

Während Merkel stoisch in ihrem Amt blieb, gaben sich in Österreich fünf Bundeskanzler die Klinke in die Hand, in Italien bekleideten sogar acht Männer das Amt des Premierministers.

(jbu)