Missbrauch erfunden: "Opfer" sitzt in Haft!

Laut dem vermeintlichen Opfer soll die Tat auch noch per Handy gefilmt worden sein. Die Jugendlichen wurden daraufhin von der Polizei verhaftet und tagelang verhört.

Vergewaltigung frei erfunden

Jetzt stellte sich heraus: Die Frau hat die Vergewaltigungen erfunden. Die Polizei wurde stutzig, weil einer der Beschuldigten sich zum Zeitpunkt der angeblichen Tat mit seiner Freundin ganz woanders aufgehalten hatte.

Die Britin sitzt jetzt in Haft, die Israeli wurden freigelassen, sie fielen sich in Freiheit vor Erleichterung in die Arme. Die 19-Jährige muss sich bereits heute vor Gericht verantworten – die 12 Teenager wollen so schnell wie möglich nach Hause zu ihren Eltern reisen.



