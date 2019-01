Das steckt hinter dem mysteriösen Mond-Ring

Wenn Sie Ihre Handykamera auf den Mond richten, werden Sie Zeuge eines Naturspektakels. Der Mond wird von einem weißen Kreis umgeben – einem Halo-Ring.

Normalerweise dient die Sonne als Lichtquelle für diese Ringe, der Mond hingegen selten. An einigen Orten ist der Ring sogar mit bloßem Auge erkennbar, wie mehrere Leser-Reporter berichten.

Insgesamt gibt es über 50 verschiedene Arten von Halo-Erscheinungen. Die Ringe entstehen durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen, die in höheren Wolken gewachsen sind.

Mondfinsternis in der Nacht zum Montag

Meist passiert dies in einer Höhe von acht bis zehn Kilometern. Im Winter können sich die Kristalle aber auch in Polarschnee, Eisnebel oder in der Nähe von Schneekanonen bilden.

Übrigens: Der Halo-Ring bleibt nicht das einzige Spektakel, das uns der Mond im Jänner bietet. Am Montagmorgen um 04.34 Uhr geht es richtig los. Der Mond tritt in den Kernschatten der Erde ein, es gibt eine Mondfinsternis.

