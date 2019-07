Polizei findet Rakete in Neonazi-Nest

Die italienische Spezialeinheit DIGOS hat in groß angelegten Razzien in Norditalien, unter anderem in Mailand, Varese, Pavia, Novara, ein ganzes Arsenal sichergestellt. Sturmgewehre und sogar eine Rakete wurden bei Durchsuchungen von Neonazi-Nestern sichergestellt, berichten lokale Medien.

Ausgangspunkt der Anti-Terror-Ermittlungen waren die Aktivitäten von Rechtsextremen, die sich an Kämpfen in der Ukraine beteiligen wollten. Unter den drei festgenommenen Männern befindet sich auch ein ehemaliger Zollinspektor.

Nicht aktiv

Die beschlagnahmte Rakete ist ein in Frankreich hergestelltes Matra-Modell und inaktiv. Laut den Ermittlern könnte sie von einem Experten allerdings einsatzbereit gemacht werden.

Video: So wurde das Nazi-Nest ausgehoben:

"In einem Hangar haben wir neben Raketen auch anderes Kriegsmaterial gefunden", zitiert "La Stampa" Kommissar Giuseppe De Matteis. "Die Operation wurde vor einem Jahr ins Leben gerufen, hat sich aber in den letzten drei Monaten rasant weiterentwickelt."

