11-jährige Schülerin in München vergewaltigt

Wie die Polizei München am Mittwoch mitteilte, passierte der Vorfall am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Obergiesing.

Eine elf Jahre alte Schülerin wurde von einem Mann vergewaltigt. Der Täter ist bisher nicht gefasst und noch auf der Flucht. Nähere Informationen zu der Tat liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei wird im Laufe des Tages über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren. Die Suche nach dem Tätern läuft auf Hochtouren.

