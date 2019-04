Oster-Terror: Spur führt zu Islamisten-Gruppe

Blutbad im Urlauberparadies Sri Lanka am Ostersonntag: Attentäter zündeten während der Gottesdienste Bomben in drei Kirchen, vier weitere Terroristen jagten sich mit Sprengstoffgürteln in Hotelhallen oder am Frühstücksbuffet in die Luft.

Bei dieser verheerenden Anschlagsserie wurden mindestens 290 Menschen getötet. Unter den Opfern sind auch 39 ausländische Urlauber. 500 Personen wurden verletzt. Österreicher sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht betroffen.

Die Regierung von Sri Lanka machte am Montag die lokale radikal-islamistische Gruppe "National Thowheeth Jama'ath" für die Terrorattacken verantwortlich. 24 Verdächtige seien bereits festgenommen worden, alles Einheimische, hieß es. Die Attentäter sollen aber Hilfe eines "internationalen Netzwerks" gehabt haben.

Weitere Anschläge, unter anderem nahe dem Flughafen der Hauptstadt Colombo, konnten offenbar vereitelt werden: Sicherheitskräfte entschärften gestern noch mehrere Sprengsätze. Das Außenministerium in Wien warnt: Auf Sri Lanka bestehe ein "hohes Sicherheitsrisiko von weiteren Anschlägen" in den Tourismusregionen.

