Zimmermädchen dachte, eine "Puppe" liege am Bett

Die drei Toten in einer Pension in Passau geben den Ermittlern weiter Rätsel auf. Noch immer ist unklar, was genau am Samstag im Zimmer im zweiten Stock passierte.