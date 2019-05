Bei Spaziergang überfallen 08. Mai 2019 11:35; Akt: 08.05.2019 11:45 Print

Teenager wollte 74-Jährige sexuell missbrauchen

Am Dienstag kam es am Schweizer Rhein-Ufer zu einem sexuellen Übergriff. Ein 19-jähriger Asylwerber aus Deutschland fiel über eine Seniorin her.