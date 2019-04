Mutter und Sohn (10) tot in Höhle entdeckt

Seit Dienstag fehlte von der 39-jährigen Frau aus Deutschland und ihrem 10-jährigen Sohn jede Spur. Einen Tag später fanden die Einsatzkräfte die beiden Vermissten nun tot in einer Höhle auf Teneriffa.

Deutsche Spaziergänger waren in der Berglandschaft der Insel zuvor auf einen orientierungslosen kleinen Buben gestoßen und brachten ihn umgehend zur Polizei.

Der 5-Jährige teilte den Beamten dann mit, dass er gemeinsam mit seinem Vater, seiner Mutter und dem Bruder zu einer Höhle gewandert war.

Mann geht auf Familie los

Plötzlich soll der 43-Jährige dann auf seine Frau und die Kinder losgegangen sein. Der Mann griff seine Familie laut "Bild" an und schlug auf sie ein. Der 5-Jährige ergriff sofort die Flucht.

Die Einsatzkräfte machten sich daraufhin umgehend zur Höhle auf und überprüften die Angaben des Buben. Am Mittwoch fanden sie schließlich die Mutter und den Bruder des 5-Jährigen tot in der Höhle.

Kurze Zeit später nahmen die Beamten den Vater in seiner Wohnung fest. Der 43-Jährige hatte Verletzungen an seinem Körper, die von einem Kampf stammen könnten, heißt es in dem Bericht. Er soll nun in den nächsten zwei Tagen einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.

Hintergründe unklar

Über die Hintergründe zu der Tat ist vorerst nichts bekannt, die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Der 43-Jährige soll dauerhaft auf Teneriffa wohnen, seine Ex-Frau und die beiden Söhne in Deutschland.

