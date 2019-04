Das ist das erste Foto eines Schwarzen Lochs

"Dies ist ein großer Durchbruch für die Menschheit. Die Idee Albert Einsteins aus 1915 konnte nun zum ersten Mal dokumentiert werden - ein schwarzes Loch, das jegliche Masse in sich aufsaugt", sagte EU-Forschungskommissionar Carlos Moedas bei der heutigen Pressekonferenz.

Umfrage Glauben Sie an das Schwarze Loch? Ja, immer schon.

Bisher nicht, doch jetzt schon.

Nein, das ist bestimmt nicht echt.

Professor Heino Falcke schildert, wie groß und schwer das schwarze Loch ist. (Bild: EHT Collaboration) Professor Heino Falcke schildert, wie groß und schwer das schwarze Loch ist. (Bild: EHT Collaboration)

"Weshalb sind wir auf dieser Erde?"

"Für meine Generation ist das alles wirklich unglaublich. Als ich in meiner Kindheit mit meinem Vater den Film 'Black Hole' gesehen habe, begann ich, mir die Frage zu stellen, weshalb wir auf dieser Welt sind. Was wird in 100 Jahren geschehen? Welche Erkenntnisse werden uns die heutigen Bilder bringen?" fragte der Forschungskommissionar weiter.

Große Leistung für die Wissenschaft

"Ich bin wirklich stolz auf die Wissenschaft, weil sie heute auch der Politik eine Lektion erteilt. Das, was ein Mann vor 100 Jahren geträumt hat, braucht Wissenschaftler aus über 40 Ländern, um erforscht zu werden. Ich bin stolz auf diese Zusammenarbeit. Wir glauben tief an die Freiheit der Wissenschaft. Wir glauben an die Intuition der Wissenschaft. Heute ist ein großer Moment für alle von uns."

Unglaubliche Dimensionen

Professor Heino Falcke sagte: "Wir blicken ins All. Ich habe nie daran geglaubt, dass das besagte schwarze Loch so groß ist...bis heute. Sein Durchmesser beträgt 100 Milliarden Kilometer. Seine Masse ist 6einhalb Millarden Mal die der Sonne."

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)