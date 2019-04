Studentin stürzt von Uniturm – tot!

Es hätte der perfekte Abschluss ihrer Uni-Karriere werden sollen: Sydney Monfries kletterte nachts in den gesperrten Uhrturm der New Yorker Fordham University, um die Glocke zu berühren.

Sydney war nicht die Einzige: Mehrere Studenten hatten sich ihr angeschlossen, denn die Turmbesteigung ist an der Uni eine beliebte Mutprobe.



Junge Frau stürzte in die Tiefe

Dann das Drama: Sydney stolperte im steilen Treppenhaus und stürzte zwölf Meter in die Tiefe!

Die „New York Times“ beschreibt ein Snapchat-Video, das Sydney knapp vor ihrem Tod online stellte: Darauf unterhalten sich die Studenten mit gedämpften, aber aufgeregten Stimmen. Einige benutzen ihre Handy-Lichter, um sich im Dunkeln Orientierung zu verschaffen. Andere filmen und fotografieren das Unigelände und die Stadt unter ihnen.

Nur kurz darauf muss Sydney Monfries den Halt verloren haben. Sie stürzte ab, schlug mit dem Kopf auf den Beton im Treppenhaus auf. Laut Polizei hatte sie einen besseren Ausblick auf die Stadt gesucht, als sie stolpert.

Obwohl sofort Notfallsanitäter eintrafen, verlor Sydney den Kampf gegen den Tod. Die Uni schreibt auf Facebook: "Keine Worte können den Verlust eines so jungen und vielversprechenden Menschen beschreiben, nur Wochen vor dem Uni-Abschluss."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(isa)