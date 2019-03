May tritt ab, wenn ihr Deal angenommen wird

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihren Rücktritt in Aussicht gestellt, sollte das Parlament ihren Brexit-Deal doch noch annehmen. Sie werde die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

Umfrage "Brexit"-Chaos: Was sollen die Briten tun? Sie sollen endlich dem Brexit-Deal zustimmen und geregelt aus der EU aussteigen.

Sie sollen die EU verlassen – ohne Abkommen.

Sie sollen in der EU bleiben.

Es sollte ein zweites Referendum geben.

Sie sollen mehr Zeit bekommen, um einen neuen Austrittsdeal zu verhandeln.

Ist mir egal: ich will vom Brexit nichts mehr hören!

Das Büro von May bestätigte, dass sie "bereit" sei, früher aufzuhören als gedacht, um den Brexit abzuliefern. Zunächst hatten mehrere Nachrichtenagenturen einen Abgeordneten ihrer Konservativen Partei zitiert. Gemäss verschiedenen britischen Medienberichten nannte May kein Datum für einen möglichen Rücktritt.

Verschiedene Szenarien möglich

Das britische Parlament suchte derweil am Mittwoch auf eigene Faust nach Alternativen für das umstrittene Brexit-Abkommen. Parlamentspräsident John Bercow wählte dafür acht von 16 Optionen zur Abstimmung aus.

Dazu gehören der Vorschlag, am 12. April ohne Abkommen aus der Europäischen Union auszuscheiden, mehrere Versionen einer engeren Anbindung an die EU, ein zweites Referendum und eine Abkehr vom EU-Austritt, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern.

Den Abgeordneten sollte eine Liste vorgelegt werden, auf der sie jede der Optionen entweder annehmen oder ablehnen können. Auch Enthaltungen waren möglich. Die Abstimmung war für 20.00 Uhr vorgesehen, mit dem Ergebnis wurde zwischen 22.00 und 23.00 Uhr gerechnet.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(dmo/afp)