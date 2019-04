Totgeglaubter IS-Führer in aktuellem Video zu sehen

Er spricht über die Niederlagen der Terrormiliz in Syrien. Deshalb sind sich Experten einig: Das Video muss relativ neu sein. Auch dass Bakr al-Baghdadi (47) in dem aktuellen Clip die Attentäter aus Sri Lanka lobpreist, spricht eindeutig dafür.

In den letzten Jahren ging man mehrmals davon aus, dass der IS-Führer ums Leben gekommen ist. Zuletzt war er nämlich 2014 in einem Video zu sehen. Damals hielt er selbst eine Predigt in der Großen Moschee des an-Nuri in der irakischen Großstadt Mossul. Diese wurde zu diesem Zeitpunkt von dem IS erobert.

"Krieg der Zermürbung"

Danach gab es fünf Jahre lang kein Lebenszeichen mehr von Bakr al-Baghdadi. Nun ist klar: Der IS-Chef ist noch am Leben.

In dem aktuellen Video spricht al-Baghdadi über den Kampf, den seine Truppen zuletzt in Mosul, Raqqa und Baghouz geführt haben. Er betont, dass man kein Stückchen Land freiwillig abgegeben habe und alle Männer bis zum bitteren Ende gekämpft hätten. Auch sagt er: "Der Krieg gegen unsere Feine ist ein Krieg der Zermürbung".

