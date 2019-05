Verriet der Koch bereits das Geschlecht?

Liegt sie schon in den Wehen oder braucht das Kind noch Zeit? Harry und Meghan lassen die Briten weiter über das royale Baby spekulieren – hier die Fakten rund um die Geburt.

Keine Medikamente

Prinz Harrys Liebste will ihr Baby ganz natürlich und ohne Schmerzmittel zur Welt bringen. Zu Hause in Frogmore Cottage stehen ein warmes Bad und ein entspannender Muskel-Stimulator bereit.

Mädchen oder Bub?

Das Geschlecht des Kindes ist das bestgehütete Geheimnis derWelt. Aber: Meghans Koch soll wichtige Details verraten haben. Auf Instagram-Videos postete er Fotos von Meghans Babyshower in New York. Zu sehen: rosarote Cupcakes undrosarote Macrons, so weit das Auge reicht …

Das 1. Foto

Insider sind sich sicher: Das 1. Bild des Kindes wird auf Instagram veröffentlicht.

Flucht

Meghan und Harry planen, mit dem Kind England für mehrere Jahre zu verlassen. Ihr Auswanderungsziel: Afrika

