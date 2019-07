"Meine Frau wurde heute ohne Grund ermordet"

Eine 34-jährige Frau wurde am Bahnhof in Voerde von einem Mann auf die Gleise gestoßen. Der einfahrende Zug überrollte sie. Ihr Mann kann die Tat nicht fassen.

In Nordrhein-Westfalen ermittelt eine Mordkommission, weil ein 28-jähriger Mann am Bahnhof in Voerde eine Frau vom Bahnsteig vor einen einfahrenden Zug gestoßen hat. (Bild: picturedesk.com/APA)