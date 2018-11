Wurde dieses Sonnensegel von Aliens geschickt?

"Oumuamua" nannte man das unbekannte Objekt. Der Name sagt bereits aus, dass Forscher davon ausgehen, dass es sich hierbei um mehr, als einen simplen Asteroiden oder Kometen handeln könnte. Denn übersetzt bedeutet er "der Kundschafter".

Umfrage Glauben Sie, dass es sich hierbei um einen Forschungs-Satelliten handelt? Ja, ich denke schon.

Nein, es gibt keine Außerirdischen.

Ich weiß nicht, aber früher oder später werden wir Besuch bekommen.

Ich weiß es nicht.

Bereits am 19. Oktober 2017 entdeckte man das Objekt. Es rauschte zwischen Sonne und Erde an uns vorbei. Zuerst schenkte man dem Ding aus dem All eher wenig Beachtung. Man ging von einem Felsbrocken aus, der durch das Universum streift. Nichts besonderes also.

Ungewöhnliche Flugbahn

Dennoch verfolgte man das Objekt und je länger das Teleskop draufhielt, umso rätselhafter wurde es. Denn ziemlich schnell war klar: Das hier ist kein Komet. Dafür fehlte der Schweif. Ein Asteroid ist es aber auch nicht. Die Flugroute passte einfach nicht. Es bremste weniger stark ab als erwartet, ließ sich von der Schwerkraft der Sonne und der anderen Planeten fast gar nicht beeinflussen. Fast so, als würde es gesteuert werden. Bei einer Sache war man sich aber sicher: Das ist kein Ding aus unserer Galaxie.

Es wurde aber noch kurioser: Trotz mehrerer Rechnungen kam man zu dem Entschluss, dass das Objekt keineswegs aus Stein sein konnte. Dazu war es viel zu leicht. Man legte sich also fest, dass es sich hier um einen "Kundschafter" aus weiter Ferne handeln müsste. Dafür gab man ihm den dazugehörigen hawaiianischen Namen Oumuamua.

Aus Sichtfeld verschwunden

Shmuel Bialy und Abraham Loeb vom "Harvard Smithonian Center for Astrophysics" gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie behaupten, dass es sich bei dem Objekt um ein Sonnensegel handeln könnte, das künstlich erschaffen wurde. Viel mehr noch: Oumuamua könnte ein "kompletter funktionierender Forschungssatellit sein". Womöglich war es sogar das Ziel ihn knapp an der Erde vorbeizuschicken.

Wer nun denkt, dass dies ein Hirngespinnst von Alien-Fanatikern sei, der irrt. Loeb arbeitet derzeit unter anderem an einem Projekt, das von keinem geringeren als Stephen Hawking initiiert wurde.

Einen Haken gibt es jedoch an der Sache. Oumuamua ist verschwunden und kann nicht weiter ausgeforscht werden. Der "Kundschafter" ist aus dem Sichtfeld jeglicher Teleskopen. Womöglich reist es weiter durch die Milchstraße. Vielleicht tatsächlich auf der Suche nach Leben. Forscher geben an, dass auch die Menschen ähnliche Objekte gebaut haben und ins All geschossen haben. Nun wartet man auf weiter, ähnliche Objekte.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)