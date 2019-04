Österreich erlaubt Bienen-Gift durch die Hintertür

Autsch! Via "Notfallzulassung" dürfen Bauern in Österreich seit Jahren verbotene oder regulär so nicht zugelassene Gifte einsetzen. Das betrifft sogar die Bienen-Killer Neonicotinoide, die mit der Stimme Österreichs von der EU verboten wurden.

Was in der Beantwortung einer parlamentarischen SPÖ-Anfrage auffällt: Zwischen 2011 und 2018 wurden nur zehn Anträge abgelehnt – von 305! Heuer wurde bis Ende Februar 18 Mal grünes Licht gegeben, in drei Fällen drückte das Bundesamt für Ernährungssicherheit bei Bienen-Killern ein Auge zu.

Auch schräg: Daten zu Giftmengen gibt's keine. Die SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Feichtinger kritisiert diese Notfallzulassungen und fordert statt Ausnahmen bei Spritzmitteln mehr Hilfe für Bauern bei Ernteausfällen.

