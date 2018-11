Österreichs Biere kommen gegen deutsche nicht an

2.344 Biere aus 51 Ländern: Aus dieser Auswahl kürte eine internationale Jury die besten Biere Europas. Die Sieger dürfen sich mit der Auszeichnung "European Beer Star 2018" schmücken.

Die Auszeichnung sei bei den Brauereien so begehrt sind wie Michelin-Sterne für Gastronomen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwei Tage lang dauerte die Blindverkostung der Experten. Dann standen die Gewinner in 65 Kategorien fest. Vergeben wurde jeweils eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille.

Die erfolgreichste Brauerei kommt aus den Niederlanden. Die Bierbrouwerij de Konigshoeven konnte gleich vier Goldmedaillen einheimsen.

Die besten Biere Österreichs

Im Landesvergleich schneidet Deutschland am besten ab. Insgesamt 28 Mal konnten sich unsere Nachbarn den Thron sichern. Spitzenplätze belegen auch die US-Brauereien, Italien, und die Niederlande.

1 Deutschland: 28 x Gold

2 USA: 9 x Gold

3 Italien: 9 x Gold

4 Niederlande: 7 x Gold

5 Österreich: 5 x Gold

Österreich holte fünf Goldmedaillen, was in der Gesamtwertung immerhin den fünften Platz bedeutet. Den Beer Star ergatterten die Brauerei jos. Baumgartner (Fruit Beer), Ottakringer (Englisch Style Porter), Brauerei Gusswerk (Imperial Stout), die Bierschmiede (German Style Kellerpils) und die Stieglbrauerei (Beer with Alternative Cereals).



Na, durstig? Impressionen vom Craft Bier Fest Wien gibt es hier:



Craft Bier Fest

(slo)