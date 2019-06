Immer mehr über 50-Jährige sind ohne Job

Im Mai 2019 waren in Österreich 278.948 Personen, davon 92.411 über 50-Jährige (+ 1,5 %), ohne Job. Das sind um 2,5 Prozent weniger als noch im Vorjahr.

Umfrage Waren Sie schon einmal arbeitslos? Ein Mal? Ständig!

Ja, aber glücklicherweise nur ein Mal.

Ja, schon öfter.

Nein, noch nie.

Ich bin jetzt arbeitslos.

Diese Frage ist mir zu persönlich.

Ich bin berufsunfähig.

Ich gehe noch nicht arbeiten.

In Schulung befanden sich 64.189 Personen. Das bedeutet einen Rückgang von 12,6 Prozent. Das teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in seiner monatlichen Bilanz mit.

Im Jahresvergleich gibt es somit eine Abnahme von 4,6 Prozent bzw. um 16.424 Personen auf insgesamt 343.137 arbeitslose oder in Schulung befindliche Personen.

Arbeitslosigkeit bei Jungen nimmt ab

"Positiv auffallend ist weiter der Baubereich, ungünstiger

hingegen – hier zeigen sich leichte Anstiege – die Arbeitslosigkeit von Personen mit Behinderung sowie von Menschen über 50 Jahren. Beide Gruppen weisen jedoch in den letzten vorliegenden Werten noch rückläufige Arbeitslosenquoten auf, da die Beschäftigung ebenfalls steigt", erklärt AMS-Chef Johannes Kopf.

Bei unter 25-Jährigen ging die Zahl der Arbeitslosen um 6,3 Prozent auf 26.696 Personen zurück, bei den 25- bis 49-Jährigen immerhin noch um 4,1 Prozent auf 159.841.

Nach nationaler Berechnung betrug die Arbeitslosenquote im Mai 6,8 Prozent, ein Rückgang um 0,3 Prozent.

