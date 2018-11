Burger King wirbt mit Echt-Crashs für Lieferservice

Mit drastischen Motiven versucht Burger King aktuell in Deutschland Aufmerksamkeit für seinen Lieferservice zu erhaschen: Der Fastfood-Riese zeigt Fotos von echten Verkehrsunfällen vor Burger King Restaurants in Massachusetts, Alabama, Texas, Illinois und der Türkei. Darunter prangert das Motto: "Mit uns fährst du besser."

Das Werbe-Sujet war unter anderem bereits in der Tageszeitung "Welt" zu sehen. Die Kampagne stammt von der spanischen Agentur Lola Mullenlowe und ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Auch in anderen Ländern sind die Motive, die durchaus Kritik ernten zu sehen. Burger King betont dabei, dass bei diesen Crashs keine Menschen ernsthaft zu Schaden gekommen seien.

"Mit der Kampagne wollen wir auf ein Problem aufmerksam machen, das für einige unserer Restaurants bereits unschöne Wirklichkeit geworden ist", wird Klaus Schmäing, Director Marketing bei Burger King Deutschland von "WuW.de" zitiert: "Mit unserem eigenen Lieferservice müssen sich Gäste mit und ohne Führerschein keinen fahrtechnischen Herausforderungen stellen, sondern können sich bequem zu Hause beliefern lassen."

Ablenkung, etwa durch Hunger und Durst, gehörten zu den häufigsten Unfallursachen, zitiert das US-Unternehmen den Automobilclub von Deutschland (AvD). In Deutschland ist der Lieferservice schon in mehr als einhundert Städten verfügbar, in Österreich nehmen daran aktuell nur 17 Restaurants teil.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)