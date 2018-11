Das sind die besten Skigebiete Europas

Mit 8,40 bzw. 8,23 Zufriedenheitspunkten sind Serfaus-FissLadis und Sölden Österreichs beste Skigebiete. Das ergab die Studie "Best Ski Resorts", für die 46.000 Wintersportler befragt wurden.

Den Gesamtsieg holte Kronplatz in Südtirol. Übrigens: Klarer Sieger in der Unterkategorie Après-Ski ist wie im Vorjahr Ischgl in Tirol.

Hier die Top-Ten im Ranking:

1. Kronplatz (I) 8,54

2. Zermatt (CH) 8,51

3. Serfaus-Fiss-Ladis (A) 8,40

4. Val Gardena (I) 8,40

5. Alta Badia (I) 8,38

6. Grächen (CH) 8,36

7. Arosa Lenzerheide (CH) 8,33

8. Aletsch Arena (CH) 8,32

9. Livigno (I) 8,26

10. Laax (CH) 8,23 Sölden (A)

