Deutschen Tankstellen geht jetzt der Sprit aus

Autofahrer aufgepasst: Bei unseren deutschen Nachbarn, warten an Tankstellen nicht nur hohe Spritpreise, sondern teils auch leere Zapfsäulen. Welche Tankstellen betroffen sind, ist auch nicht vorhersehbar, klagt Stephan Zieger (59), der Geschäftsführer des deutschen Bundesverbands Freier Tankstellen (BFT) gegenüber "Bild": "Das ist wie bei einem Gewitter. Da weiß man auch nicht, wo der Blitz einschlägt."

Grund für die Lieferengpässe ist vor allem der niedrige Wasserstand des Rheins durch die anhaltende Dürre. "In den Tanklagern entlang des Rheins kommt nicht genug Treibstoff an, weil die Tankschiffe nur noch halb so viel, oder noch weniger Benzin und Diesel transportieren können", erklärt ein Sprecher des Tankstellen-Branchenführers Aral.

Mehr Wasser für mehr Benzin

Hilfe soll jetzt über die Straßen kommen: Mit dem Transport durch Lastwagen soll dem Engpass entgegengewirkt werden. Das ist aber leichter gesagt, als getan. Die zahlreichen Lkw-Fahrverbote zu den Feiertagen in der letzten Woche, haben sich als großes Problem herausgestellt. Zudem kann damit nicht der gesamte Bedarf gedeckt werden.

Ein einzelnes Tankschiff kann bis zu 2.000 Tonnen Treibstoff transportieren, das entspricht in etwa 80 bis 100 Füllungen der Laster. "Der Rhein ist unsere Haupttransportstrecke", so Zieger weiter.

Erst wenn der Wasserstand des Rheins wieder ein normales Niveau erreicht, sei eine Entspannung bei der Tankstellen-Versorgung zu erwarten: "Jede kleine Welle auf dem Rhein wird ausgenutzt. Sobald etwas mehr Wasser da ist, fahren sofort Schiffe mit halber oder Dreiviertel-Ladung los."

