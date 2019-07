Jetzt drohen Uber Strafen bis zu 100.000 € pro Tag

Der Fahrtendienst Uber darf Services nur dann weiter anbieten, wenn eine Niederlassung mit Gewerbeberechtigung in Österreich gegründet wird. Das besagt eine einstweilige Verfügung des Handelsgerichts Wien, wie Taxi 40100 in einer Aussendung mitteilt.

Umfrage Nutzen Sie Uber? Klar, finde ich super. Ich hatte noch nie Probleme.

Ja, aber ich bin nicht immer zufrieden.

Nein, da fahre ich lieber mit einem herkömmlichen Taxi.

Uber? Noch nie gehört!

Laut dem Beschluss wird Uber "die Durchführung von Verkehrsdienstleistungen ohne Niederlassung und Gewerbeberechtigung untersagt. Ihr (Uber) stünde es frei, eine Gewerbeberechtigung zu erlangen und eine Niederlassung in Österreich zu begründen. So könnte sie ihre Dienste weiter anbieten."

Hohe Strafen

"Uber kennt diese Problematik schon seit Jahren", sagt Dieter Heine, der Anwalt von Taxi 40100, zu "Heute.at". Das Unternehmen könne nicht in Österreich agieren, ohne sich an die Regeln des Landes zu halten.

Laut dem Anwalt dürfte die einstweilige Verfügung in Kürze in Kraft treten. Sollte Uber dann ohne Niederlassung und Gewerbeberechtigung weiterfahren, könnte das Exekutionsgericht Strafen verhängen – bis zu 100.000 Euro pro Tag, so Heine.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. "Wir gehen davon aus, dass Uber Rekurs einlegen wird", sagt Anwalt Heine.

40100 hatte immer wieder Strafanträge – bisher sieben – gegen Uber eingebracht. Wie das Unternehmen im Juni bestätigte, betrugen die gegen den Fahrtendienst verhängten Strafen 1,24 Millionen Euro.

Uber war vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Sollte Uber aus Österreich verschwinden, bleiben diese Nachbarländer:

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lu)