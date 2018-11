200 Warnstreiks bis Mittwoch kosten Millionen

Die Metaller streiken. Sie wollen mehr Lohn, die verhandelnde Gewerkschaft ist sich mit den Arbeitgebern uneinig. Seit letzten Donnerstag sind die Verhandlungen abgebrochen.

200 Warnstreiks insgesamt

Mit dem Abbruch der Verhandlungen kamen die Warnstreiks. Von Montag bis Mittwoch sollen die formell nur unterbrochenen Betriebsversammlungen wieder aufgenommen und stundenweise gestreikt werden.

Warum sind die Metaller so wichtig? Lesen Sie es hier!

In Wien etwa begann der Montag mit einem Autokonvoi von Aufzugsmonteuren. Die Arbeiter der Firma Collini GmbH, dessen Chef Johannes Collini auf Arbeitgeber-Seite bei den KV-Verhandlungen am Tisch sitzt, haben zwei Stunden lang gestreikt.

In Niederösterreich wurde bereits in allen 100 Metaller-Betrieben des Bundeslandes gestreikt, nahezu alle 23.000 NÖ-Metaller haben mitgemacht.

In Salzburg streikten ebenfalls etliche Betriebe, darunter das Dentalwerk und Miele. InOberösterreich legten beispielsweise die Arbeiter bei Internorm, Engel, SKF und Wacker-Neuson ihre Arbeit nieder. Insgesamt waren ein Dutzend Betriebe betroffen..

In der Steiermark sollen bis Mittwoch Versammlungen in bis zu 75 Betrieben stattfinden. Auch hier wurde bereits gestreikt, wie etwa bei den Firmen Magna Fuel und der Andritz AG. Insgesamt 27.000 steirische Arbeiter nahmen an den Warnstreiks teil. In Kärnten beteiligten sich 400 an den Warnstreiks.

"Richtige" Streiks ab Montag

Die für die Arbeitgeber jetzt schon unangenehme Situation könnte kommende Woche noch schlimmer werden. Die Warnstreiks dauerten nämlich nur etwa zwei Stunden. Ab Montag könnten die Arbeiter bereits "richtig" streiken und ganze Schichten, also acht Stunden, ausfallen lassen.

Millionenkosten

Das würde der Industrie Millionen kosten. Der Wirtschaftsbund der Steiermark (ÖVP) bezeichnete bereits die Warnstreiks als "volkswirtschaftlichen Wahnsinn".

Landesdirektor Kurt Egger rechnet in der "Kleinen Zeitung" vor: Pro Streik-Stunde schätzt er einen Wertschöpfungsverlust von 45 Euro und 64 Cent. Allein in der ersten Runde der Warnstreiks seien so - nur in der Steiermark - 3,7 Millionen Euro Schaden entstanden.

Sollte sich der Streik in der Steiermark ab Montag auf bis zu 45.000 Arbeiter ausweiten, rechnet der Wirtschaftsbund mit weiteren 16 Millionen Euro Schaden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)