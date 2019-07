Sind Tattoos (k)ein Karriere-Killer?

Ein Mitarbeiter mit Tattoos? Für 70 Prozent der Chefs in Österreich ist das keine große Sache. Sie sagen: "Jeder soll tun und lassen, was er will." Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine Studie von "karriere.at". Weitere 20 Prozent der Bosse haben mit Tätowierungen keine Schwierigkeiten – sofern diese im Büro nicht zu sehen sind. Für 3 % sind die Tinten-Kunstwerke ein Ausdruck von "Individualität und Kreativität". Gerade einmal 7 % sind der Ansicht: "In meiner Branche ein absolutes No-Go."

Und was meinen die Arbeitnehmer? Hier halten sogar nur 4 Prozent Tattoos für Karriere-Killer. Für 16 Prozent sind sie ein Zeichen von Individualität, 17 Prozent bleiben entspannt, solange Figuren, Muster und Co. unsichtbar sind, 62 Prozent ist’s völlig egal.

Thomas Olbrich von "karriere.at" begrüßt den Trend hin zur Toleranz: "Mitarbeiter, die sie selbst sein dürfen und sich individuell entfalten können, entwickeln viel eher Stärken als jene, die in ein Korsett gezwängt werden."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)