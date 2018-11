Schauen Sie überhaupt noch fern?

Das Internet lässt die Grenzen zwischen herkömmlichem Fernsehempfang und Video-Streaming verschwimmen, nahezu alle modernen Fernsehgeräte unterstützen auch Anbieter wie Amazon Prime, Netflix oder YouTube. Parallel zu diesem Trend stören sich viele Österreicher noch immer an der ORF-Gebühr, eine millionenschwere Sammelklage läuft. Kein Wunder also, dass manche Konsumenten dem "normalen" Fernsehen über terrestrischen Empfang, Satellit oder Kabel den Rücken kehren und ausschließlich Inhalte über das Internet konsumieren.

Umfrage Sehen Sie noch fern, oder streamen Sie? Ich sehe nur fern.

Ich streame ausschließlich.

Ich sehe fern und streame.

Keines von beiden.

Das Angebot an Serien und Filmen – darunter auch hochwertige Eigenproduktionen – kann sich bei Amazon, Netflix und Co. inzwischen sehen lassen und viele Nutzer schätzen den Komfort, nicht an ein lineares Fernsehprogramm gebunden zu sein. Wir wollen an dieser Stelle von Ihnen wissen: Wie konsumieren Sie Filme und Serien und warum? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

