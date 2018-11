Bisher 34.000 Beteiligte bei GIS-Sammelklage

Im Juni 2016 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) festgestellt, dass die tschechische Rundfunkgebühr zu Unrecht mit Umsatzsteuer verrechnet wird, weil diese nicht freiwillig gezahlt wird. Auf diesem Urteil baut auch eine Sammelklage zur Rückerstattung der zu hohen GIS-Gebühr in Österreich auf.

Umfrage Zahlen Sie GIS-Gebühren? Ja, ich bin mit dem ORF-Programm zufrieden!

Nein, ich habe zwar einen Fernseher, schaue aber keinen ORF.

Nein, ich habe weder Fernseher noch Radiogerät.

Der Prozessfinanzierer "Advofin" hat das Vorhaben am 10. Oktober bekannt gegeben. Seitdem haben sich rund 34.000 Personen an der geplanten Klage beteiligt, wie Stefan Bohar von "Advofin" gegenüber "heute.at" verriet. "Derzeit sind wir dabei, die Belege der Kläger zu sammeln", so Bohar, der sich mit der bisherigen Beteiligung zufrieden zeigte.

Am kommenden Montag wird in Wien der nächste Verhandlungstermin der Musterklage stattfinden. "Noch bis mindestens Ende des Jahres" können sich weitere Kläger melden und an der Klage beteiligen, so Bohar. Das Unternehmen hat dafür eine eigene Anmeldeplattform auf seiner Website eingerichtet.

So viel zahlen die TV-Zuschauer in unseren Nachbarländern für den Rundfunk:

