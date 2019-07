Demonstration gegen Gewalt an LGBTI Aktivisten

Vor der russischen Botschaft in Wien kam es am Freitagnachmittag zu einer Versammlung von Demonstranten, die gegen die Gewalt an LGBTI-Aktivisten (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender und Intersex) in Russland auf die Straßen gingen.

Auf einem der selbstgestalteten Schilder war "Stop killing LGBT Russia" (auf Deutsch "Hör auf LGBT zu töten, Russland") zu lesen. Die Demonstration lief friedlich ab und wurde von der Wiener Polizei beaufsichtigt.

Putin entsetzte mit Sager

Erst vor Kurzem regte Putin mit seiner Aussage, dass der Kampf der LGBT-Gemeinde "nicht die Kultur und traditionellen Familienwerte von Millionen von Menschen in den Schatten stellen" dürfte, auf, wie "Heute" berichtete.

(rhe)