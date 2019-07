"Ich bin entsetzt!": Elton John rechnet mit Putin ab

Mit der Aussage, dass der Kampf der LGBT-Gemeinde "nicht die Kultur und traditionellen Familienwerte von Millionen von Menschen in den Schatten stellen" dürfte, goss der russische Staatschef Öl ins Feuer.

Putin streicht Elton Johns Familie

Damit reichte es Elton John: Auf Instagram schrieb der Musiker einen offenen Brief an Wladimir Putin. Er sei "zutiefst entsetzt" gewesen. Da man in Russland aus seinem Biopic "Rocketman" (siehe Fotoshow oben) alles Homosexuelle entfernt habe, fühlten sich Putins Aussagen wie Heuchelei an. "

Russische Filmverleihe hätten den Film stark zensiert und alle Szenen entfernt, die darauf hindeuten, dass Elton seit 25 Jahren mit David Furnish glücklich sei und sie gemeinsam zwei wunderbare Söhne großziehen.

Putin konterte sofort, dass Homosexuelle ihren Standpunkt anderen Menschen "auf aggressive Weise aufzwingen wollen".

