Polizei steckte bei Bim-Schienen am Gürtel fest

Am Mittwochmorgen passierte Beamten am Landstraßer Gürtel in Wien ein Fauxpas. Sie blieben in den Schienen stecken und hinderten die Bim an der Weiterfahrt.