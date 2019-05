Leser erzählen, wie und wo sie Niki Lauda begegneten

Niki Lauda ist am 20. Mai 2019 im Alter von 70 Jahren verstorben. Der dreifache Formel 1-Weltmeister und erfolgreiche Unternehmer schlief im Kreis seiner Familie friedlich ein – "Heute.at" berichtete.

Niki "Nazionale" wurde durch seine sportlichen Erfolge, seinen Comeback nach dem schweren Unfall, seinen Unternehmergeist in der Luftfahrt zu einer Ikone, war ungefähr so österreichisch wie Wiener Schnitzel und Mozartkugeln. Kein Wunder also, dass viele "Heute"-Leser ganz persönliche Erinnerungen mit ihm verbinden. Einige haben wir in der Diashow oben zusammengestellt.

Was verbindest du mit Niki Lauda? Schreib uns deine Geschichte als Kommentar unter diesen Artikel!

(cty)