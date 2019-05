Lauda hatte Probleme mit der Spenderniere

Tiefe Trauer um Niki Lauda. Die Formel-1-Legende ist tot. Er kämpfte bis zum Schluss. Der Motorsport verliert einen seiner grüßten Helden.

"In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019, im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich. Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen", schrieb die Familie in einer E-Mail.

Dialyse-Behandlung

Lauda hatte sich im August 2018 am Wiener AKH einer Lungentransplantation unterziehen müssen, musste monatelang im Spital bleiben. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Mercedes plante bereits die Rückkehr in den Formel-1-Zirkus.

Zuletzt war Lauda seit März für eine planmäßige Reha-Behandlung in der angesehenen Klinik Cereneo bei Luzern.

Doch seit rund drei Wochen hatte Lauda Probleme mit einer der beiden Spendernieren, die er 1997 von seinem Bruder Florian und 2005 von Frau Birgit erhielt. Lauda war in eine Privatklinik überstellt worden, um sich dort einer Dialyse zu unterziehen, um sein Blut wieder zu reinigen, berichtet die Bild.

Seine eigentlich für den Grand Prix von Spanien geplante Rückkehr an die Formel-1-Strecke hatte Lauda mehrmals verschieben müssen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)