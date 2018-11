Darum hängt Weihnachts-beleuchtung schon in Wien

In etwas mehr als eineinhalb Monaten ist Weihnachten - für viele Menschen ist das die schönste Zeit des Jahres. Die Weihnachtsmärkte machen ihre Pforten auf, die Punschstände locken mit ihren Warmgetränken und Leckereien. Ganz Wien erstrahlt dann in seiner winterlich-romantischen Pracht und versprüht magische Weihnachtsstimmung.

Umfrage Ist Weihnachtsbeleuchtung Anfang November noch zu früh? Ja, ich finde schon.

Nein, auf keinen Fall. Genau richtig!

Ist mir egal.

Von mir aus kann es das ganze Jahr so bleiben.

In der Wiener Innenstadt entdeckte Leserin Heike bereits am Montag die erste Weihnachtsbeleuchtung. Am Graben hängen nämlich schon Weihnachtsleuchter, die vorweihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. Auch die Ringstraße ist bereits geschmückt.

"Tatsächlich wurde schon vor etwa zwei Wochen mit der Montage der Lichterketten begonnen", so ein Sprecher der Wirtschaftskammer Wien gegenüber "heute.at". Etwa 30 Straßen werden in der ganzen Stadt geschmückt und weil das aus logistischen Gründen nicht von heute auf morgen passieren kann, beginnt man teilweise schon im Oktober damit.

Deadline für Montage

Bis 15. November müssen alle Lichter angebracht sein, denn nur zwei Tage danach werden die Schalter umgelegt, damit Wien im Weihnachtsschmuck erstrahlen kann. Mit dem Abbau der Lichterketten wird dann Anfang Jänner 2019 begonnen - auch das wird voraussichtlich einige Wochen dauern.

Hier finden Sie alle Wiener Christkindl-Märkte auf einen Blick!



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)