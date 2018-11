Seichter Sommer-Spaß auf Nintendo Switch

Wii Sports avancierte seinerzeit zum Megahit. Einfach alle Altersgruppen konnten mit Nintendos simpler Sportspiel-Sammlung Spaß haben, egal ob sie mit Videospielen vertraut waren oder nicht. Auf Nintendo Switch versuchte sich bereits Go Vacation auf diesem Feld, ging aber teilweise ordentlich baden. Jetzt will Ubisoft mit der Game-Sammlung Sports Party die Spieler in Sommerstimmung bringen.

Sports Party bietet sechs Outdoor-Sportarten: Frisbee, Jet Ski, Basketball, Golf (inklusive neun Kursen), Skateboarden und Beach-Tennis. Eines haben alle Disziplinen gemeinsam: Die Steuerung ist eingängig, die Regeln sind simpel. Das ist keine Kritik, sondern ein Lob. Denn Sports Party zielt klar auf ein Casual-Publikum sowie jüngere Spieler ab, denen man nicht zu viele Einstiegshürden in den Weg legen sollte.

Alles ganz simpel

Dazu gehört natürlich auch lokaler Multiplayer, denn bis zu vier Spieler können mit- und gegeneinander antreteten – vor dem Fernseher oder im Tisch-Modus der Nintendo Switch. Der klassische Handheld-Modus mit Tastensteuerung ist natürlich ebenfalls verfügbar.

Um die Kommunikation und Interaktion der Mitspieler zu fördern gibt es neben der simplen Wahl der Sportarten auch den Meisterschaftsmodus. In jeder Runde ein zufälliger Spieler ausgewählt, um die nächste Sportart auszusuchen.

Im Gegensatz zu ähnlichen Minispielsammlungen liefert Ubisoft eine sehr ansprechende Präsentation ab. Die Menüs sind klar und übersichtlich, die Spielgrafik in einem sauberen, klaren Stil gehalten. Im Hintergrund der Schauplätze tummelt sich interessiertes Publikum auf Stränden, Klippen und weiteren Schauplätzen.

Spieler können ihre Avatare anpassen – Hautfarbe, Bart, Oberteil oder Accessoire und Schuhe lassen sich verändern. Dabei gibt es keine Mikrotransaktionen, alle Stücke werden einfach im Spielverlauf freigeschaltet.



Fazit: Seicht, aber spaßig

Die Minispiele in Sports Party bietet natürlich nicht die Spieltiefe von eigenständigen Titeln. Wenn man etwa arcadigen Basketball-Spaß mit Spieltiefe will, sollte man eher zu NBA 2K Playgrouds 2 greifen. Doch gerade für Familien mit Kindern und Großeltern ist Sports Party eine lohnende Sammlung zum Budget-Preis (ca. 30 Euro), die mit liebevoller Präsentation punkten kann.

(lu)